Альпака из зоопарка Улан-Удэ вывела в свет своего детеныша по кличке Диего

Улан-Удэ, 26 марта. Родившийся поздней осенью детеныш альпака впервые вышел к посетителям зоосада в столице Бурятии. К людям его вывела мать.

Сейчас малыш по кличке Диего уже подрос и в размерах не уступает своей родительнице. Несмотря на это, для него все в диковинку. Он только сейчас изучает окружающую среду. Работники зоосада считают, что маленький альпака в будущем будет пользоваться большой популярностью у посетителей.

«Он с удовольствием подставляет свои лохматые бока весенним лучам», — добавили сотрудники зоосада в Улан-Удэ.

Волонтеры из Ленинградской области в феврале этого года помогли заболевшему детенышу альпака. Животное заболело, после чего его переправили в местный реабилитационный центр.

Альпаки стали все больше набирать популярность в социальных сетях. В Сети опубликовано видео, как животное играет в прятки со своим хозяином прямо в квартире. В комментариях некоторые пользователи отмечают, что альпака способна составлять конкуренцию домашним котикам и собакам, пишет «Ридус».