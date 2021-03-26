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Россияне смеются над Плющенко после провального выступления Трусовой на ЧМ

Россияне смеются над Плющенко после провального выступления Трусовой на ЧМ

Москва, 26 марта. Россиянка Александра Трусова неудачно выступила на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. В Сети стали отпускать шутки в адрес ее тренера Евгения Плющенко.

Чемпионат мира проходит в шведской столице с 22 по 28 марта. Результат Трусовой не впечатлил: россиянка не попала даже в первую десятку. В фигурном катании хороший результат — занять место с первое по шестое.

Спортсменка совершила ошибку на тройном лутце, из-за которого фигуристка осталась без каскада. В этот момент наставник, внимательно смотревший ее прокат, начал моргать, пожимать плечами и кивать головой. Он был в недоумении, что произошло с «русской ракетой» на главном старте в ее жизни.

В Сети смеются над Плющенко, которую переманил юную звездочку в свою школу. Многие интернет-пользователи полагают, что все провалы Трусовой начались, когда та ушла от Тутберидзе, пишут «Вести Подмосковья».

Фигуристка уверяла, что муж Яны Рудковской смог перестроиться из спортсмена в тренеры, у него красивая академия в Подмосковье и для учеников созданы все условия. Площадку, где живут и тренируются спортсмены, когда-то показывала жена олимпийского чемпиона.

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