Россияне смеются над Плющенко после провального выступления Трусовой на ЧМ

Москва, 26 марта. Россиянка Александра Трусова неудачно выступила на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. В Сети стали отпускать шутки в адрес ее тренера Евгения Плющенко.

Чемпионат мира проходит в шведской столице с 22 по 28 марта. Результат Трусовой не впечатлил: россиянка не попала даже в первую десятку. В фигурном катании хороший результат — занять место с первое по шестое.

Спортсменка совершила ошибку на тройном лутце, из-за которого фигуристка осталась без каскада. В этот момент наставник, внимательно смотревший ее прокат, начал моргать, пожимать плечами и кивать головой. Он был в недоумении, что произошло с «русской ракетой» на главном старте в ее жизни.

В Сети смеются над Плющенко, которую переманил юную звездочку в свою школу. Многие интернет-пользователи полагают, что все провалы Трусовой начались, когда та ушла от Тутберидзе, пишут «Вести Подмосковья».

Фигуристка уверяла, что муж Яны Рудковской смог перестроиться из спортсмена в тренеры, у него красивая академия в Подмосковье и для учеников созданы все условия. Площадку, где живут и тренируются спортсмены, когда-то показывала жена олимпийского чемпиона.