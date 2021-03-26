Два пассажира скорой помощи погибли в ДТП на астраханской трассе

Астрахань, 26 марта. Смертельная авария произошла на автодороге Волгоград — Астрахань в Ахтубинском районе, где лоб в лоб столкнулись грузовик и машина скорой помощи.

Полиция предварительно выяснила, что 46-летний водитель медицинской машины не учел сложные погодные условия, потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону. Обе машины от силы удара съехали в кювет.

Результатом страшного столкновения около села Золотуха стала гибель двоих пассажиров машины медслужбы. Жертвами оказались мужчина 1964 года рождения и женщина 1961 года рождения.

Правоохранители выясняют точную причину и все обстоятельства происшествия. По факту нарушения ПДД, повлекшего смерть людей, организована процессуальная проверка.

Один человек погиб после ДТП под Новосибирском, виновница аварии доставлена в реанимацию, сообщал ФАН.