Кержаков объяснил, почему не смог вылечить Тюльпанову от наркозависимости

Москва, 26 марта. Знаменитый футболист и тренер Александр Кержаков уверен, что сделал все возможное для спасения брака с Миланой Тюльпановой, которую обвинял в наркозависимости.

Кержаков к 38 годам пережил три развода. Самым громким стало расставание с Тюльпановой. Кержаков пытался забрать у нее сына, но суд встал на сторону матери.

Футболист до сих пор с неохотой вспоминает произошедший скандал. В недавнем интервью он опроверг заявления об избиении бывшей жены и объяснил, почему так и не смог вылечить ее от наркозависимости.

«Одно могу сказать: наркотики и алкоголь — зло. <…> Нужно понимать, что я лечил свою бывшую жену. Но если человек не считает себя больным, его невозможно вылечить», — сказал спортсмен.

Кержаков скучает по сыну Артемию, которому 10 апреля исполнится четыре года. Однажды из-за задержки зарплаты он не смог выплатить алименты и пообщаться с сыном даже по телефону.

«Я хочу, чтобы сын был счастлив, рос в здоровой атмосфере, а не среди наркотиков и разборок», — заявил он в беседе со Sports.ru.

В настоящее время Кержаков занимает пост главного тренера клуба «Томь». По словам спортсмена, с учетом вычета алиментов он зарабатывает порядка 200 тысяч рублей в месяц.