Двое военных погибли в жутком ДТП с участием фуры в Аксае

Аксай, 26 марта. Смертельная авария произошла поздно вечером в Ростовской области, когда фура врезалась в припаркованный военный автомобиль.

Грузовик Scania по неизвестным пока причинам сбил военный автомобиль, который стоял на обочине, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В припаркованной машине в это время находился экипаж с военными служащими по контракту.

Водитель и один из контрактников в результате столкновения получили несовместимые с жизнью травмы, они скончались на месте происшествия. Полиция занялась выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Военнослужащий из России погиб в ДТП в армянском городе Гюмри, сообщал ФАН.