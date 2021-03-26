Эксперт рассказал, как правильно преподнести ребенку информацию о сексе

Психосексуальное развитие ребенка может быть совершенно разным, в зависимости от него меняются и способы полового воспитания. Об этом в комментарии ФАН рассказал известный психолог, сексолог Евгений Кульгавчук. Он объяснил, как и когда лучше всего поговорить с ребенком о сексе.

Эксперт заявил, что детей можно условно разделить на три возрастные группы: с 7 до 10 лет, с 11 до 13 и с 14 до 17.

«Психосексуальное развитие ребенка может быть совершенно разное. Кто-то начинает достаточно настойчиво интересоваться противоположным полом в 12 лет, а кто-то и после 20 лет не успевает войти во вкус. Поэтому градация по возрастам будет достаточно условна. На этапе полового самосознания, а это примерно до семи лет, ребенок в норме укрепляется в половой роли и уже четко представляет, к какому полу относится. Сексуальное воспитание на этом этапе заключается в закреплении роли, соответствующей полу. Это происходит в поощрении внешнего вида», — поделился мнением Евгений Кульгавчук.

На этом этапе важно показывать ребенку различия в мужском и женском, обратил внимание специалист. Дети в этом возрасте, как правило, задают вопросы, откуда они взялись, как появились на свет. Сексолог советует родителям не стесняться таких разговоров, показывать ребенку фотографии мамы в период беременности и честно рассказать, что он появился в животике, а не в капусте или у аиста.

«На следующих этапах важно рассказывать о качестве отношений, что в них важна не только красота, но и душевная близость, сплоченность, дружба, взаимное уважение. На этапе психосексуальных ориентаций важно с уважением относиться к первым влюбленностям, не высмеивать их, быть хорошими друзьями ребенку. Ценить его доверие, когда он обращается с подобными вопросами. Рассказывать ему о своих переживаниях в таком же возрасте и показывать на своих примерах, как их удавалось преодолевать», — пояснил сексолог.

Доносить информацию о самом сексе в общих чертах можно уже в среднем школьном возрасте, считает Евгений Кульгавчук.

«Конечно, пятилетнему ребенку не нужно расписывать всю анатомию в медицинском ключе, но детям среднего школьного возраста вполне можно рассказывать в общих чертах о названиях, не вдаваясь в подробности. Например, мальчику вполне достаточно понимать, что есть половой орган и яички. И что важно не носить тесное белье, чтобы не было в будущем проблем с созреванием сперматозоидов и репродукцией, что нужно следить за гигиеной половых органов, что это так же важно, как чистить зубы», — сообщил эксперт.

По мнению сексолога, нет ничего страшного в том, чтобы говорить с ребенком о сексе дома. Несмотря на то что в некоторых школах сейчас практикуют уроки полового просвещения, Евгений Кульгавчук уверен: домашняя обстановка может быть более деликатной и эффективной.

«В некоторых семьях это может быть неплохим началом для доверительной беседы между родителями и детьми, конечно, лучше с представителем своего же пола. Если же семья неполная и мама одна воспитывает сына, то в этом случае, конечно, важно, чтобы у ребенка была модель для мужского подражания. Важно понять простую вещь: ребенок так или иначе все равно получит информацию об этих вопросах. В каком виде — выбор за родителями: из порнографических роликов из своего смартфона, из неграмотных высказываний сверстников или же от профессионалов и своих родителей, которые помогут постепенно стать взрослее, умнее, ответственнее на этом непростом этапе», — резюмировал собеседник агентства.

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