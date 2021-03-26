Черный ящик разбившегося вертолета Ка-32 нашли в Калининградской области

Калининград, 26 марта. Специалисты обнаружили бортовой самописец потерпевшего крушение вертолета. Им предстоит выяснить причины трагедии.

Вертолет спасательного ведомства попал в аварию несколько часов назад. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Более полусотни человек и десятки единиц спецтехники привлечены к спецоперации. Сотрудники МЧС пытаются достать из воды обломки воздушного судна.

Ранее спасатели извлекли из акватории Куршского залива тело погибшего члена экипажа вертолета МЧС. Им оказался бортмеханик. Остальным членам экипажа — командиру воздушного судна Ка-32 и второму пилоту — удалось спастись. Оба госпитализированы, сообщал ФАН