Родители пропавшей в Екатеринбурге девочки скрыли факт ее бегства из дома в 2018 году

Екатеринбург, 26 марта. Правоохранители и волонтеры около суток ведут поиски пропавшей 13-летней девочки. По данным источника ФАН, школьница уже сбегала из дома.

В 2018 году, когда девочке было 11 лет, ее искали сотрудники полиции и волонтеры. Родители, комментируя нынешнее исчезновение подростка, утверждали, что раньше подобного не происходило. Они отмечали, что школьница никогда не уходила из дома, конфликтов с родными перед последним побегом не было. Семья характеризуется положительно.

Пропавшая вечером 25 марта школьница, по неофициальным данным, может находиться на территории двух районов, расположенных рядом с ее домом.