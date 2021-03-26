ФСБ задержала экстремистов в Ростове-на-Дону. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ задержала экстремистов в Ростове-на-Дону
Силовики задержали экстремистов, готовивших акты вандализма против отдела ОВД в Ростове-на-Дону, сообщили в ФСБ. Задержаны три человека, еще трое доставлены для допросов в полицию. Радикальные взгляды экстремистов, по словам предполагаемого организатора группы, сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ в мессенджере Telegram, модераторы которого находятся в Польше. В настоящий момент подозреваемые дают признательные показания о ранее совершенных ими преступлениях. Возбуждено уголовное дело.
Минимальный доход россиян защитят от списания по долгам
Президент России Владимир Путин рекомендовал депутатам Госдумы и правительству защитить от списания по долгам минимальный доход граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Подготовить <...> к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», — сообщается в документе.
Также до 15 мая Госдуме совместно с органами исполнительной власти субъектов страны поручено рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки граждан, воспитывающих детей без участия второго родителя. Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство предпринимает определенные меры, касающиеся повышения реальных доходов граждан.
Пенсии в России будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%, сообщает пресс-служба кабмина. В бюджете Пенсионного фонда РФ на эти цели предусмотрено почти 12,8 миллиардов рублей. Принятое решение в целом затронет более почти 3,9 миллиона человек. Минтруд сообщил, что размер индексации пенсий в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). Напомним, социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты положены потерявшим кормильца и людям с инвалидностью.
Льготную ипотеку могут расширить на строительство домов
Минфин внес в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов (ИЖС), это следует из материалов министерства.
«Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 000 кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 миллиардов рублей с первоначальным взносом от 15%», — отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
На льготную ипотеку со ставкой не выше 6% могут рассчитывать семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на строительство частного дома на уже имеющемся участке или покупку земельного участка под строительство жилых домов.