ФСБ задержала экстремистов в Ростове-на-Дону. События дня. ФАН-ТВ

Силовики задержали экстремистов, готовивших акты вандализма против отдела ОВД в Ростове-на-Дону, сообщили в ФСБ. Задержаны три человека, еще трое доставлены для допросов в полицию. Радикальные взгляды экстремистов, по словам предполагаемого организатора группы, сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ в мессенджере Telegram, модераторы которого находятся в Польше. В настоящий момент подозреваемые дают признательные показания о ранее совершенных ими преступлениях. Возбуждено уголовное дело.

Минимальный доход россиян защитят от списания по долгам

Президент России Владимир Путин рекомендовал депутатам Госдумы и правительству защитить от списания по долгам минимальный доход граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Подготовить <...> к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», — сообщается в документе.

Также до 15 мая Госдуме совместно с органами исполнительной власти субъектов страны поручено рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки граждан, воспитывающих детей без участия второго родителя. Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство предпринимает определенные меры, касающиеся повышения реальных доходов граждан.