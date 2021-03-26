Туристы с прививкой от COVID-19 смогут въехать в Таиланд с июля

Бангкок, 26 марта. Власти Таиланда заявили, что откроют границы государства для туристов, сделавших прививку от коронавируса. Въехать в страну можно будет с 1 июля.

Речь идет о посещении курортного острова Пхукет, сообщили в Министерстве туризма и спорта Таиланда, передает Bloomberg. Специальная экономическая комиссия одобрила предложение, согласно которому вакцинацию от коронавируса должны пройти 70% местных жителей. После этого остров сможет принять туристов.

Среди населения курортного острова распределят около 930 тыс. доз противокоронавирусной вакцины. Если такая стратегия на Пхукете окажется успешной, практика распространится и на другие регионы королевства. Скорее всего, другие места отдыха в Таиланде станут доступны для иностранцев к середине октября этого года.

Власти Таиланда вдвое сократили срок карантина для отдельной категории туристов в первой половине марта. Прошедшим вакцинацию от коронавируса путешественникам предстоит просидеть на самоизоляции только семь дней.