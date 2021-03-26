Актер Сергей Жигунов женился на «копии» Анастасии Заворотнюк

Москва, 26 марта. Заслуженный артист России Сергей Жигунов женился. Фотографию с обручальным кольцом он разместил на свой странице в социальной сети Instagram.

Супругой звезды сериала «Моя прекрасная няня» стала, скорее всего, журналистка Виктория Ворожбит. Женщина — «копия» бывшей возлюбленной артиста Анастасии Заворотнюк, с которой Жигунов прожил два года.

Знаменитость был дважды женат на одной и той же женщине — актрисе Вере Новиковой. В октябре прошлого года он опубликовал документ о расторжении брака.

Тогда же в светской тусовке заговорили о новом романе артиста. Гардемарин познакомился со своей новой возлюбленной еще в 2018 году во время подготовки кинофестиваля «Утро родины» на Сахалине. Поклонники обратили внимание, что Жигунов и Ворожбит публикуют фотографии из одной локации, и сделали вывод, что образовалась новая пара.

26 марта Жигунов опубликовал фото с кольцом, подписав снимок: «Люблю московские бульвары». На странице Ворожбит в этот же день появился кадр с букетом тюльпанов.

Поклонники звезды советского и российского кино с восторгом приняли новость о новом статусе артиста. В комментариях под фотографией актера поздравили с женитьбой.

В начале этого года возлюбленная артиста показала, что в их семье пополнение. У звездной пары появилась собака.