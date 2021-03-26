В России введут профэкзамен для учителей

Москва, 26 марта. Профессиональный экзамен для учителей по оценке их трудовой деятельности должен быть быстрым и частично дистанционным. Об этом ФАН рассказала зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

Отметим, ранее «Российская газета» сообщила, что для оценки трудовой деятельности российских учителей вводится профессиональный экзамен, с помощью которого проверяются знания предмета, используемые методики и другие навыки.

Уточняется, что экзамен заменит другие способы оценки, зачастую слишком нервные для самого педагога и неинформативные для тех, кто должен его оценивать. Сейчас учителя должны собрать свое портфолио объемом в несколько сотен страниц, сделать презентацию о своем вкладе в образование или подготовить отчет о своих преподавательских инновациях. Учителя обязаны повторять этот «ритуал» каждые пять лет. При этом в каждом субъекте страны используются свои критерии.

«Если эта реформа сделает процесс аттестации более быстрым и даст возможность хотя бы частично проходить ее дистанционно, то педагоги будут только этому рады», — сказала Лариса Тутова.

Она убеждена, что добровольная независимая оценка профессиональной квалификации, предусмотренная законом о независимой оценке квалификации, рассчитана для любой специальности.

«Экзамен для учителей подталкивает к саморазвитию, дает определенные преимущества, ощущение уверенности в своих силах и мастерстве, — отметила депутат. — Не стоит бояться этих экзаменов, примеры заданий есть в интернете, с ними можно предварительно ознакомиться».

По ее мнению, важно, чтобы оценку профессионализму педагога ставили заслуженные учителя и зарекомендовавшие себя авторитеты в образовательной среде. Например, это могут быть победители профессиональных конкурсов «Учитель года» или «Воспитатель года», которые обладают необходимой компетенцией и большим опытом работы.