Письмо Навальной Алексею оказалось удивительно похожим на письмо Тихановской Сергею

Обращение Юлии Навальной в связи с неясным состоянием здоровья ее осужденного супруга повторяет в некоторых фрагментах заявление экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которое она написала своему мужу.

В четверг, 25 марта, адвокаты осужденного Алексея Навального сообщили об ухудшении его состояния здоровья во время нахождения в ИК-2 Покровской области. С их слов, у основателя ФБК (признан иноагентом) обострились проблемы со спиной и ногой. Навального накануне вывезли в больницу, где сделали МРТ. Юристы добавили, что ухудшение здоровья было зафиксировано еще четыре недели назад, однако осужденный запрещал рассказывать об этом кому-либо.

В этот же день стало известно, что супруга Навального Юлия, по информации «Интерфакса», улетела в Германию. Оттуда она написала пост поддержки супруга и опубликовала его в своем Instagram. Аналогично в свое время поступала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, когда публиковала текст в поддержку супруга Сергея, находясь при этом в одной из стран Евросоюза. ФАН сравнил публикации и нашел общие признаки.

Например, в начале своего текста экс-кандидат в президенты Белоруссии указывает, что ее муж Сергей — сильный человек, который «держится мужественно и стойко».

«Я ни на минуту не перестаю думать о моем самом дорогом человеке, муже Сергее Тихановском, который уже более двух месяцев безвинно лишен свободы, подвергся физическим и моральным страданиям в СИЗО, но, несмотря ни на что, продолжает держаться мужественно и стойко и при каждой возможности передает мне свою любовь и поддержку», — написала Тихановская.

То же самое в посте в Instagram написала Навальная о своем супруге.

Далее Тихановская заявляет, что Сергей содержится в тяжелых условиях — в его камере недостаточно места, отсутствует вентиляция воздуха.

«Угнетает то, что Сергей уже месяц сидит в тяжелых условиях — в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов», — сообщила она.

Навальная также отметила, что ее муж содержится в «нечеловеческих» условиях, из-за которых обострились проблемы со спиной и ногой. Примечательно, что Юлия ни разу не посещала мужа в ИК-2 с момента его транспортировки туда.

В конце обращения Тихановская подчеркнула, что, помимо ее мужа, в тюрьмах «незаконно» содержатся и другие политики, и призвала выпустить их на свободу.

«Добиться их освобождения — это наша общая и самая первая задача», — заключила Тихановская.

Аналогичный посыл содержится в конце обращения Навальной, но с единственной разницей — говорит это она только о своем муже.

До решения суда о замене Навальному условного срока на реальный в СМИ муссировалась информация, что его супруга Юлия может повторить кейс Тихановской и попытаться заняться политикой. Сейчас супруга осужденного российского блогера находится ровно в той же ситуации, что в 2020 году Тихановская, когда ее мужа Сергея поместили под стражу, и действует по схожей методичке.