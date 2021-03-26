Аналитики оценили ситуацию с ценами на нефть в Суэцком канале

Ситуация в Суэцком канале, где заблокировано движение, сильно влияет на стоимость нефти, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть остается в «прогнозном» диапазоне. Сегодня она в моменте торгуется за 63 доллара за баррель. Ситуация в Суэцком канале, где случилась блокировка движения, является стимулирующим фактором. И если изначально ожидалось, что этот вопрос будет решен в течение нескольких дней, сейчас — не раньше двух недель.

«Участники рынка эту новость отыгрывают. Второй фактор — ожидание заседания ОПЕК. Участники рынка все больше уверены, что альянс не будет повышать добычу и оставит все как есть. И на прошлом заседании, особенно саудиты, опасались за состояние рынка: считают, что он достаточно хрупкий. Последние недели цены на нефть это только подтверждают», — пояснили аналитики.

По мнению экспертов, нефть будет держаться в диапазоне 61–65 долларов за баррель. Пока на рынке наблюдается баланс.

Что касается отечественной валюты, то, по мнению аналитиков, дальнейшего ослабления рубля не будет. По санкциям до сих пор нет конкретики. Поэтому участники рынка начинают делать вывод, что, вероятно, США ничего не собираются делать. В то же время опасения остаются, потому что ситуация до конца не разрешена.

«Участники рынка боятся, что на выходных может что-то произойти. Глобальных поводов для ослабления рубля нет, как и поводов для его укрепления, пока ситуация с новыми санкциями окончательно не прояснится. Возможно, рубль сможет укрепиться в ближайшее время на уровне 75 за доллар», — заключили аналитики.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.