Американец рассказал о самом большом шоке от российских магазинов

Москва, 26 марта. Родившийся в США молодой человек несколько лет назад приехал жить в Россию. Больше всего его шокировал поход в обычный магазин.

Посещение супермаркета стало первым событием, которое показало парню по имени Максвелл контраст между родными Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Он пришел в магазин в районе 10–11 часов вечера, поэтому там не было посетителей, вспомнил американец.

«Только продавщица сидела за кассой и смотрела что-то на телефоне. Я, радостный, подхожу, выкладываю покупки, улыбаюсь, здороваюсь, пытаюсь быть дружелюбным. Она посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей», — сказал Максвелл.

По его словам, в США сотрудники сферы обслуживания более приветливые. Это связано с тем, что их доходы зависят от числа обслуженных клиентов и суммы, которую они потратят. Поэтому консультанты стараются максимально расположить посетителей к себе.

«В России другой подход: «Делай то, что тебе там нужно, и постарайся меня не вмешивать». Поначалу это шокировало», — сказал он на YouTube-канале «Открыто о России (Open talk about Russia)».

Одним из главных отличий между Россией и США является то, что у американцев «все сводится к деньгам» и они всю жизнь тратят на их накопление. В то же время россияне относятся к финансовым вопросом легче, считает Максвелл.

Русские магазины пользуются популярностью во многих городах Соединенных Штатов. Чаще всего американцы покупают в них соленья и шоколад. Об этом рассказал блогер, проживающий в США.