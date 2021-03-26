Захарова назвала отношение еврокомиссара Бретона к «Спутнику V» политизированным

Москва, 26 марта. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление еврокомиссара Тьерри Бретона о вакцине от коронавируса «Спутник V».

Европейский политик 22 марта, оценивая потребность Евросоюза в препарате, сообщил, что объединение не нуждается в разработке Центра им. Гамалеи и будет использовать вакцины собственного производства.

По мнению Захаровой, подход Бретона к препарату предвзятый, «политизированный». Дипломат выразила надежду, что позиция ряда официальных лиц в ЕС не отразится на процедуре регистрации «Спутника V» в Европе.

В тот же день, когда еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС выступил с заявлением о российской вакцине, возможности ее использования в ЕС обсуждали президент РФ Владимир Путин и председатель объединения Шарль Мишель. Российский лидер подчеркнул готовность РФ к восстановлению «нормального деполитизированного» взаимодействия с Европой при наличии встречного интереса.