Полный пассажиров автобус загорелся в Кирове

Киров, 26 марта. Огонь охватил рейсовую маршрутку рядом с торговым центром «Гринхауз». ЧП обошлось без пострадавших.

Водитель и кондуктор автобуса действовали строго по инструкции. Сначала они эвакуировали всех пассажиров из салона загоревшегося транспорта. Затем, вооружившись огнетушителями, приступили к устранению пожара, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Неравнодушные кировчане пришли на помощь экипажу автобуса. Автомобилисты сбивали пламя своими огнетушителями. Общими усилиями огонь потушили еще до приезда пожарных. Специалисты начали проверку для выяснения причины возгорания и обстоятельств пожара.

Автомобиль загорелся на Хорошевском шоссе в Москве, пламя полностью охватило автомобиль, сообщал ФАН.