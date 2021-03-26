Упавший под Калининградом вертолет КА-32 находился в воздухе около 40 минут

Падение вертолета над Куршским заливом наблюдали как минимум двое очевидцев. Они слышали, что двигатели КА-32 работали вплоть до момента столкновения с водой. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль следствие связи с крушением борта. Как сообщил корреспонденту ФАН калининградский транспортный прокурор Дмитрий Зонин, вертолет КА-32 находится в оперативном подчинении управления МЧС России по Калининградской области. Воздушное судно используется для решения задач в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

— Что известно на данный момент об обстоятельствах полета КА-32 в день авиационного происшествия?

— Данный вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, который проводился согласно плановой деятельности. Взлет вертолета происходил из аэропорта базирования «Храброво» в 20:07 по местному времени, далее согласно плановой задачи он выполнял полет над акваторией Куршского залива. Информации о проблемах с техническим состоянием воздушного судна у нас нет. По нашей информации борт выполнял полет над акваторией около 40 минут. По предварительным данным воздушное судно выполняло задачу по отработке обнаружения и спасения людей.

— Какие данные уже известны об экипаже КА-32?

— Согласно плану полета после выполнения задачи, вертолет должен был вернуться в аэропорт «Храброво». По договору это аэропорт базирования и технического обслуживания данного борта. На борту вертолета находились три человека, все они являются сотрудниками ГУ МЧС по Калининградской области: командир воздушного судна, второй пилот и бортмеханик. В результате происшествия бортмеханик скончался, остальные два человека были спасены, доставлены на берег и госпитализированы в больницу в удовлетворительном состоянии. Оба пилота опытные, имеют стаж работы более 10 лет. С точки зрения работы на воздушных судах, они и ранее занимались выполнением подобных задач и в том числе управлением такого вида воздушными судами. Все находящиеся на борту являются сотрудниками главного управления ГУ МЧС по Калининградской области, вертолет КА-32 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Борт находится в оперативном подчинении ГУ МЧС региона».

— Как появилась информация о крушении КА-32?

— Информация об авиационном происшествии появилась после потери связи с воздушным судном, а также момент приводнения наблюдали очевидцы, которые находились на акватории Куршского залива. Связь с бортом пропала около 21:35 по московскому времени. Через 10 минут поступило сообщение об авиационном происшествии, после этого на место прибыли подразделения МЧС, маломерные катера, которые занимаются спасением и базируются недалеко от места авиационного происшествия.

— Какие версии крушения сейчас рассматриваются?

— На данный момент нельзя исключать какие-либо причины авиационного происшествия. Что же касается предполетных мероприятий, они были выполнены в полном объеме. На данный момент нарушений в документации и выполнении мероприятий по техническому обслуживанию не выявлено. Естественно, в этой части сейчас делать окончательные выводы преждевременно, их сделает следствие, проверочные мероприятия будут продолжены.

В пресс-службе надзорного ведомства добавили, что по факту катастрофы с вертолетом КА-32 следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).