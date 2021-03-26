Назван красный продукт для борьбы с весенними перепадами настроения

Москва, 26 марта. Употребление спелых томатов поможет справиться с весенними перепадами настроения, заявила диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства РФ Маргарита Королева.

В томатах содержится аминокислота триптофан. Она способствует выработке серотонина. К тому же томаты богаты ликопином. Благодаря ему можно сохранить молодость и красоту. Еще этот элемент положительно влияет на мужское здоровье, отметила Маргарита Королева.

«Пусть обязательно будет два-три томата в день в составе питания», — посоветовала диетолог в интервью для агентства городских новостей «Москва».

Триптофан содержится в финиках и темном шоколаде, соевых продуктах и сырах. Достаточный уровень серотонина в организме поддерживает и фолиевая кислота (витамин В9). В целом все витамины группы В очень важны для хорошего самочувствия, резюмировала Маргарита Королева.

Что касается томатов, они очень полезны для женщин от 40 лет и старше. Этот продукт снижает уровень «плохого» холестерина в организме. Еще употребление томатов уменьшает вероятность развития онкологических заболеваний. Женщинам старше 40 лет следует также включить в свой рацион клюкву.