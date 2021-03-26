«Аэрофлот» ищет консультантов для борьбы с последствиями COVID-19



ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» готово заплатить около 144 миллионов рублей за оказание консультационной, аналитической и координационной поддержки по оценке влияния распространения вируса COVID-19 на финансовые и операционные показатели компании. Также специалистам необходимо будет разработать меры для снижения негативного эффекта на базе анализа международного опыта. Организация, которая возьмется за это, должна будет изучить все случаи выхода из кризиса ведущих авиаперевозчиков.

В последнее время российские авиакомпании нередко пугают пассажиров новыми условиями полетов. Например, некоторые уменьшили вес ручной клади якобы из-за жалоб пассажиров на нехватку места в салоне. В реальности — чем больше вес багажа, тем больше денег получит авиаперевозчик. Некоторые поменяли условия провоза животных — теперь питомцам можно купить отдельное место в салоне.

«Аэрофлот» решил пригласить специалистов, которые разработают схему возвращения к полноценным перевозкам по опыту выхода из кризиса ведущих авиакомпаний мира.

Главная цель — восстановление доковидной сети маршрутов авиаперевозчика. Также компания планирует изучить послековидный рынок, чтобы понять, какие направления стали наиболее востребованными, какие самолеты подходят для этих направлений (наличие технических баз Boeing, Airbus, Sukhoi Superjet, класс ВПП), понять анализ изменений рынка, конкурентов, какие авиамаршруты быстрее наберут обороты.

Напомним, ранее «Аэрофлот» объявил, что со 2 апреля начинает регулярные рейсы на Сейшелы. Самолет будет летать один раз в неделю по пятницам. Недавно Сейшельские острова открылись для туристов, чтобы попасть туда, россиянам не нужна виза.