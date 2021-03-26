Бывший глава района наживался на незаконных премиях в Челябинской области

Челябинск, 26 марта. Правоохранители задержали бывшего руководителя администрации Катав-Ивановского района. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении.

Следствие считает, что бывший чиновник ранее воспользовался руководящей должностью и обеспечивал необоснованное начисление премий себе и подчиненным. Согласно первоначальным подсчетам, ущерб от противозаконной деятельности составил 307 тысяч рублей. Расследование дела ведется при участии сотрудников ФСБ, сообщало URA.RU.

В Подмосковье перед судом предстанет банда злоумышленников, члены которой обвиняются в хищении денег дольщиков. Добыча фигурантов превысила полмиллиарда рублей, сообщало РИАМО.