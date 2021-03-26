«Северный поток — 2» достроят до конца года

Берлин, 26 марта. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, когда завершится строительство российского трубопровода «Северный поток — 2».

Проект будет завершен уже в этом году. Об этом председатель правления холдинга заявил журналистам в Берлине.

«Работа активно идет, там осталось совсем немного», — добавил Зубков.

Готовность строительства газопровода сейчас находится, по словам главы совета директоров компании, на уровне 9092%. В 2021 году проект будет завершен «однозначно», считает он.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что заявления Вашингтона не смогут помешать завершить строительство «СП-2». Эксперт также указал на важность поддержки Германии.