Захарова указала на целенаправленную конфронтацию Лондона с Россией

Москва, 26 марта. Стратегия модернизации Вооруженных сил Великобритании является подтверждением курса Лондона на конфронтацию с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как указала официальный представитель дипломатического ведомства, последние заявления Лондона являются примером «настоящей агрессии».

«Мы рассматриваем публикацию «белой книги» и соответствующие заявления правительства Британии как очередное подтверждение курса официального Лондона на политическое противоборство и конфронтацию», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, в данный момент Москва рассчитывает, что у руководства Великобритании возобладает здравый смысл и «инстинкт самосохранения».

Ранее стало известно, что Британия разработала стратегию под названием «Оборона в эпоху конкуренции». Основной «угрозой» безопасности Лондона была названа Россия. При этом греческий политолог Пол Антонопулос назвал британскую стратегию сомнительной и заявил, что без поддержки США она обречена на провал.