Тульские осужденные стали реже болеть туберкулезом

Тула, 26 марта. Уровень заболеваемости туберкулезом в учреждениях УФСИН России по Тульской области снизился на целых 25% по сравнению с прошлым годом. Это, по мнению специалистов, говорит об эффективности мер при лечении.

В лечебно-исправительном учреждении №3, которое предназначено для осужденных, больных туберкулезом, есть бактериологическая лаборатория, а относительно недавно появилась и новая ПЦР-лаборатория, также новым оборудованием был оснащен рентген-кабинет.

«ЛИУ-3 предназначено для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных туберкулезом. Лимит наполнения колонии – более 750 мест, включая туберкулезную больницу. В лечебном учреждении есть четыре отделения. В них проходят лечение осужденные, больные туберкулезом. На базе учреждения имеется оборудование, которое позволяет своевременно выявлять и лечить разные формы туберкулеза», — начальник лечебно-исправительного учреждения №3 Сергей Лемегов.

В отделении лучевой диагностики лечебного учреждения есть цифровой малодозный рентгеновский комплекс. Он позволяет получать высококачественные рентген-изображения, а, соответственно, диагностировать опасный недуг.

«Благодаря современной бактериологической лаборатории, специалисты не только диагностируют туберкулез, но и подбирают лекарства для лечения. Есть здесь и самый современный ПЦР-комплекс для экспресс-диагностики туберкулеза. В течение трех часов он помогает установить диагноз», — продолжает Сергей Лемегов.

Есть на базе учреждения и иммунологическая лаборатория. В ней пенитенциарные медики используют, например, метод ПЦР и метод проточной цитофлуориметрии.

Это помогает определять наличие в исследуемых образцах различных вирусов и бактерий, а также антител к ним. В лаборатории всего за два часа выявляют такие инфекций как ВИЧ, вирусный гепатит, и, конечно же, коронавирусную инфекцию.

«Это лаборатория появилась в ЛИУ-3 весной прошлого года. Появление этой лаборатории позволило снять значительную часть нагрузку с областного здравоохранения в период подъема заболеваемости в регионе новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в лаборатории проведено более четырех тысяч исследований методом ПЦР на наличие или отсутствие новой COVID-19, а также проводится исследование на наличие иммуноглобулинов классов M и G к вирусу SARS-Cov-2», — рассказал начальник МСЧ-71 ФСИН России Дмитрий Сапарин.

В лечебно-исправительном учреждении №3 имеется вся необходимая база для лечения и оздоровление больных всеми формами туберкулеза. Кроме того, проводится комплексная профилактика среди осужденных во всех пенитенциарных учреждениях региона. И результаты этого на лицо: в сравнении с показателями прошлого года уровень заболеваемости туберкулезом в учреждениях УФСИН России по Тульской области снизился на 25%. Это очень хорошие показатели, но останавливаться на достигнутом пенитенциарные медики не собираются.