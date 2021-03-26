Взрыв миномета «Молот» привел к очередным потерям в рядах ВСУ

Луганск, 26 марта. Самопроизвольный взрыв миномета «Молот» на позициях ВСУ в Донбассе привел к гибели двух военнослужащих.

Об этом сообщил официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий в ходе брифинга для СМИ.

«23 марта в 9 батальоне 59 бригады ВСУ из-за разрыва канала ствола миномета М 120-15 «Молот» тяжелые ранения получили четверо украинских военнослужащих, двое из которых скончались на месте», — заявил Осадчий.

По словам представителя УНМ ЛНР, минометы данного типа получили в частях ВСУ неформальное прозвище «Оружие самоликвидации», однако их использование продолжается без устранения конструктивных и технологических недостатков.

Ранее сообщалось о возможном сценарии летнего наступления ВСУ в Донбассе. О необходимых условиях для прекращения обстрелов Донбасса артиллеристами и минометчиками ВСУ информировал «Царьград».