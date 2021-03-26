Захарова указала на необъективность слов генсека НАТО об отказе РФ от диалога

Москва, 26 марта. Россия будет учитывать конфронтационный настрой НАТО при своем внешнеполитическом и военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отреагировала на заседание министров иностранных дел Североатлантического альянса. Заявление Йенса Столтенберга об отказе России от диалога с НАТО не соответствуют действительности, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя Североатлантического альянса в нашем внешнеполитическом и военном планировании, о чем мы неоднократно говорили», — указала Захарова.

Столтенберг ранее заявил об «агрессивных намерениях» со стороны России. Захарова в ответ предложила генсеку НАТО в первую очередь обратить внимание на многочисленные проблемы внутри Альянса.