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Захарова указала на необъективность слов генсека НАТО об отказе РФ от диалога

Захарова указала на необъективность слов генсека НАТО об отказе РФ от диалога

Москва, 26 марта. Россия будет учитывать конфронтационный настрой НАТО при своем внешнеполитическом и военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отреагировала на заседание министров иностранных дел Североатлантического альянса. Заявление Йенса Столтенберга об отказе России от диалога с НАТО не соответствуют действительности, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя Североатлантического альянса в нашем внешнеполитическом и военном планировании, о чем мы неоднократно говорили», — указала Захарова.

Столтенберг ранее заявил об «агрессивных намерениях» со стороны России. Захарова в ответ предложила генсеку НАТО в первую очередь обратить внимание на многочисленные проблемы внутри Альянса.

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