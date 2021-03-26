Сергей Галанин: Александр Липниций был гуманитарным созерцателем мира

Бывший музыкант группы «Звуки Му», культуролог и журналист Александр Липницкий скончался во время прогулки на лыжах. Он утонул, когда пытался пройти по льду реки.

Российский музыкант, поэт, композитор и основатель рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин по просьбе ФАН поделился воспоминаниями о своем друге.

Саня был очень разносторонним человеком. Он и музыкантом-то стал волею случая, но вписался в группу «Звуки Му» как-то очень точно, искренне и естественно. Он был таким гуманитарным созерцателем мира. Для него музыка была одним из проявлений взгляда на жизнь.

Он был из достаточно известной семьи. Его бабушка Татьяна Окуневская — известная актриса. Я — любитель советского киноискусства, и когда я об этом узнал, то не был особенно удивлен. Потому что это, наверное, была Сашкина участь такая — быть из глубокой интеллигентной семьи и стать рок-музыкантом столь прославленной группы.

Мы вместе с ним появились в Москве, в той самой первой рок-лаборатории. Не так уж много тогда было рок-групп — и первыми, кто о себе так ярко заявил, были «Звуки Му» и «Бригада С». Я всегда буду помнить наш первый концерт, когда мы с ним познакомились уже не просто шапочно, а близко.

Это был концерт в ДК имени Курчатова — в знаменитом Курчатнике. Концерт назывался «Новогодняя рок-елка». Это был, по-моему, 1986 год. Выступали группы «Браво», «Бригада С» и «Звуки Му». Это был тот момент, когда мы в первый раз пожали друг другу руки.

А так, впервые «Звуки Му» я увидел на том самом известном подпольном концерте, который Сашка делал в своей родной школе. И вот там он сделал такой странный концерт, где выступали «Звуки Му», группа «Браво», где играл Витя Цой — он просто под гитару спел несколько песен… В зале сидел Боря Гребенщиков, сидел я. Это было недалеко от Петровки, 38, как ни странно. Это было в 1983-м, кажется…

Вот тогда я впервые увидел Сашу на сцене. Я уже слышал о его группе, но увидел его впервые. А вот уже в 1986 году мы познакомились и потом постоянно пересекались на разных рок-площадках.

Саша был очень начитанный, знал многое не только о музыке, а обо всем на свете. В последнее время мы с ним не виделись, но всегда поздравляли друг друга с днем рождения. Я видел его года три назад, когда был у него в гостях на радиостанции. То, что Саша в свое время был в такой культовой группе, но этим не бравировал, было частью его жизни, частью его биографии.

Светлая память ему!