Силовики с 2016 года задержали в СНГ 280 фигурантов дел о терроризме

Москва, 26 марта. Правоохранители стран СНГ ведут активную работу по розыску лиц, причастных к террористической деятельности. С 2016 года удалось задержать 280 человек, причастных к терроризму.

По словам главы Антитеррористического центра СНГ Андрея Новикова, ведомство оказывало активную информационную поддержку при осуществлении спецопераций по розыску и задержанию участников террористической деятельности.

Сейчас на пространстве СНГ объявлены в розыск почти шесть тысяч лиц, которые непосредственно сражались в рядах террористических группировок, сообщал ТАСС.

Согласно статистике, в 2020 году на 7% увеличилось количество преступлений, связанных с терроризмом. В странах СНГ их было зарегистрировано почти три тысячи.