Правила предоставления данных о новых штаммах коронавируса утвердили в России

Москва, 26 марта. Информация о новых штаммах коронавирусной инфекции в России будет централизованно подаваться и анализироваться в межведомственном формате.

Российский кабмин утвердил порядок предоставления данных о новых штаммах COVID-19. Согласно нововведениям, теперь информация о проявлении новых видов этой опасной инфекции будет подаваться в централизованном формате, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

«Информация о новой коронавирусной инфекции будет централизованно собираться и анализироваться в межведомственном формате», — сказано в сообщении.

По новым требованиям все федеральные и региональные организации, которые занимаются исследованиями вирусов, будут направлять данные по расшифровке генома вируса в ЦНИИ Роспотребнадзора. Результаты расшифровок необходимо будет предоставлять в ведомство в течение суток с момента их получения. Дальше информация отправится в Роспотребнадзор, который даст оценку эпидемиологической ситуации в стране.

Не так давно заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что около 44% граждан столицы на данный момент имеют иммунитет к коронавирусу. Уровень защищенности позволяет москвичам начать постепенно возвращаться к нормальной жизни. Для них продолжают действовать ограничения, однако уже в минимальной степени.