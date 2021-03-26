МИД РФ негативно оценил украинские санкции в отношении Москвы

Москва, 26 марта. Украинские санкции против некоторых россиян и компаний идут вразрез с принципами свободы слова. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, киевские ограничения не соответствуют Европейской конвенции о правах человека.

Ранее политолог Александр Роджерс объяснил, почему Украина неожиданно ввела новые санкции против Крыма. По его мнению, этот шаг стоит расценивать как очередную попытку Киева продемонстрировать лояльность США в расчете получить «денежную подачку».