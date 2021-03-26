Приостановлен экспорт вакцины AstraZeneca на Украину

Киев, 26 марта. Украина приостановила поставки препарата от коронавируса AstraZeneca из Индии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Препарат Oxford/AstraZeneca из Индии зарегистрировали на Украине 22 февраля. Выпуск вакцины налажен на мощностях компании Serum Institute. Локальное название препарата из Индии — Covishield. Ожидалось, что в первом и втором кварталах этого года на Украину поставят 2,2 млн до 3,7 млн доз такой вакцины.

Известно о нескольких случаях смерти украинцев, привитых препаратом Oxford/AstraZeneca. В Черновицкой области после вакцинации скончался провизор аптеки военного госпиталя. По предварительным данным, смерть наступила в результате острого мозгового инсульта.