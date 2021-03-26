Ольга Орлова впервые показала фото с таинственным возлюбленным

Москва, 26 марта. Певица и телеведущая Ольга Орлова впервые показала фотографию с возлюбленным, которого тщательно скрывает от общественности.

Артистка делится с подписчиками кадрами из личной жизни: фотографиями с отдыха, снимками с детьми и животными. О наличии мужчины Орлова не любит говорить, но при этом краткими историями из своей жизни подтверждает, что ее сердце занято.

На кадре звезда, прижавшись к мужскому плечу, смотрит в камеру. На фото таинственного возлюбленного не видно — только рука избранника Орловой. Мужчина нежно держит голову певицы.

«Мужчина должен помнить, что женщина беззащитна. Ей всегда нужно мужское плечо, забота и уверенность в нем. Даже если она выглядит сильной», — написала певица на своей странице в соцсети Instagram.

О возлюбленном Орловой известно немного. Мужчину зовут Валерий, он бизнесмен и старше певицы на десять лет.

Сама артистка негодует, что поклонники требуют от нее показать ее возлюбленного. Певица не раз говорила, что не афиширует свою личную жизнь. Такого никогда не было. Сейчас звезда также не собирается нарушать свои принципы.