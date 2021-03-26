Умер 18-летний чемпион по боксу из Тверской области

Ржев, 26 марта. Боксер Евгений Виноградов скончался после тяжелой и редкой болезни — инфекционного мононуклеоза.

Спортсмен был знаменитостью в своем родном городе Ржев. Виноградов выступал на творческих конкурсах, участвовал в социальных акциях и занимался боксом в спортивной школе с тренером Владимиром Зуевым. В 2020 году он стал чемпионом области среди юниоров. О смерти боксера сообщил его тренер.

"Умер Женя Виноградов — очень хороший боксер, замечательный человек. Помним, скорбим, соболезнуем родственникам", написал на своей странице Владимир Зуев.

Виноградов страдал от редкого и тяжелого заболевания. У него был инфекционный мононуклеоз. Спортсмена похоронили на Щупинском кладбище Ржева. Ранее стало известно о смерти олимпийского чемпиона Юрия Власова.