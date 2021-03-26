Поклонники оставляют на могиле Александра Барыкина необычные вещи

Москва, 26 марта. Знаменитый рок-музыкант Александр Барыкин скончался десять лет назад, но его могилу по-прежнему посещают фанаты и оставляют необычные вещи. Об этом рассказал его сын Георгий.

Барыкин, которого называли «отцом русского регги», скончался во время гастролей в Оренбурге. Певцу стало плохо прямо во время концерта, он не пережил последующую операцию.

Семья артиста бережно хранит память о музыканте. Его сын, например, занимается перевыпуском дискографии и подумывает об организации крупного концерта.

Похоронен Барыкин на Троекуровском кладбище. В свое время с деньгами на церемонию и памятник помогла народная артистка СССР Алла Пугачева. До сих пор поклонники со всей России приезжают на могилу артиста. По словам его сына, порой появляются на ней довольно странные предметы.

«Люди начинают фотографии какие-то оставлять, вещи, статуэтки, что-то пытаются сажать, приходится выкорчевывать. Ничего страшного, этого не избежать. Несут цветы, помнят…» — цитирует его StarHit.

Необычные вещи появляются и на могилах других знаменитостей. Например, посетители Новодевичьего кладбища не так давно нашли на месте захоронения матери режиссера Федора Бондарчука, актрисы Ирины Скобцевой, странное письмо о воскрешении.