Защита обжаловала арест бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева

Москва, 26 марта. Защита обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обжаловала его арест. Об этом сообщил адвокат Алексей Шуварин.

По его словам, в суд направлена апелляционная жалоба на арест Белозерцева, в которой сторона защиты просит изменить меру пресечения.

«Мы просим назначить ему иную, более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — сказал Шуварин.

В Московском городском суде подтвердили получение жалобы, отметив, что к настоящему моменту дата рассмотрения апелляции не назначена.

Напомним, Белозерцев был задержан 21 марта по подозрению в коррупции. Губернатору, а также пяти его подельникам предъявлено обвинение во взяточничестве. По данным следствия, Белозерцев получил взятки в размере более 30 млн рублей. Президент России Владимир Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.