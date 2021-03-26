Всего 10% работодателей РФ отказывают соискателям с татуировками в трудоустройстве

Москва, 26 марта. Процент российских работодателей, которые отказывают в трудоустройстве людям с татуировками, стремительно уменьшается, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Российский бизнес стал намного лояльнее относиться к соискателям с татуировками. Такой вывод на основании опроса, проведенного в 187 населенных пунктах РФ со 2 по 25 февраля, сделали аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

В прошлом году около 14% нанимателей отказывали в трудоустройстве людям с рисунками на теле. За этот год их количество уменьшилось до 10%.

«Установлено, что в обществе стало больше неприятия подобного способа самовыражения: год назад отрицательно относились к татуировкам 40% россиян, сегодня таких 46%», — сказано в сообщении.

Также аналитики сервиса установили, что женщины чаще предпочитают делать татуировки, чем мужчины. Молодежь и россияне с невысоким уровнем дохода также чаще рассказывали о положительном отношении к боди-арту и желании сделать татуировку, чем респонденты старше 45 лет и опрошенные с зарплатой более 80 тыс. руб.

Не так давно стало известно, что труднее всего найти работу россиянам в возрасте 54-56 лет. Опрошенные из этой возрастной категории оценили свои тяготы во время поисков на 8,7 балла из десяти.