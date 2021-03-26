Как нападение на израильское судно привело к обострению ситуации в регионе

Следовавший из Танзании в Индию контейнеровоз израильской компании XT Management попал под обстрел в Аравийском море. В результате попадания ракеты грузовое судно получило повреждения, однако осталось на плаву и продолжило следовать заданным курсом.

A ship named #Lori that sailed in #IndianOcean on its way to #India was hit by missiles. The ship is owned by XT Management Ltd of #Haifa. No casualties and minor damage were reportedly caused to the craft continuing on its way. #Lori (IMO number 9631125) has been sailing in pic.twitter.com/RAAC0GiUsp — Asian OSINT (@AsianOSINT) March 26, 2021

Сам инцидент произошел еще в начале недели, однако подробности о нем стали известны только сейчас. В настоящее время судно уже прибыло в конечную точку маршрута, где начались ремонтные работы.

The target of missile strike #Israeli container ship company XT Management was damaged, but continued on its route to #India - it will be repaired there.

Israeli security forces are investigating seriousness of incident in #ArabianSea. pic.twitter.com/SYGkBzirsa — Asian OSINT (@AsianOSINT) March 26, 2021

Никто из членов экипажа, состоящего из нанятых арендаторами судна иностранных граждан, не пострадал.

Обвинения в адрес Ирана

Израильский «12 канал» 25 марта первым сообщил, что контейнеровоз был атакован с иранского военного судна, однако конкретных доказательств этому не предоставил. Министерство иностранных дел Израиля в свою очередь не подтвердило опубликованную информацию.

Власти Ирана также пока никак не отреагировал на инцидент и обвинения в свой адрес. Впрочем, иранские новостные издания опубликовали статьи, в которых отрицается сам факт каких-либо ударов по контейнеровозу в Аравийском море.

При этом журналисты со ссылкой на источник в израильских силовых структурах сообщают, что руководство ЦАХАЛ занимается оценкой ситуации и пытается понять, не открыли ли иранцы новый фронт борьбы в море.

Как сообщила радиостанция «Кан Бет», ВВС ЦАХАЛ уже ответили на это нападение авиаударом по военным объектам проиранских сил, располагающимся в пригороде сирийской столицы.

Прошлые инциденты

Ранее, в феврале 2021 года, стало известно о взрыве на израильском торговом судне, располагающемся в Оманском заливе. В результате того происшествия никто не пострадал, однако данные о причинах инцидента так и не были обнародованы.

Тем не менее спустя несколько дней глава Минобороны Израиля Бени Ганц и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявили, что это могла быть организованная Ираном диверсия.

Спустя некоторое время авиация ЦАХАЛ нанесла серию ударов по территории Сирийской Арабской Республики (САР). Их целью стали объекты проираских сил.

Действия Израиля

Известно, что за последние полтора года иранские корабли более 10 раз становились целью атак со стороны Израиля.

В большинстве случаев это были грузовые суда, перевозившие топливо в Сирию, как сообщало американское издание Wall Street Journal.

Отмечается, что тем самым Тель-Авив рассчитывал лишить Тегеран доходов, идущих на финансирование его деятельности в ближневосточном регионе.

Israel announced before thier election that they have attacked twelve (12) ships in the metedernina sea for no reason .

There fore no one should blame IRAN they have the right to retaliate — Ramez .f.Hamadeh (@RamezHamadeh) March 26, 2021

Израильские военные заметно нарастили количество атак по иранским объектам после прихода к власти в США Дональда Трампа, выбравшего в отношении Тегерана «политику максимального давления».

Тогда Тель-Авив вместе с Вашингтоном взял курс на сдерживание угрозы со стороны Ирана. До этого момента деятельность ЦАХАЛ в большинстве случаев ограничивалась борьбой с палестинскими военизированными формированиями. Вместе с изменением американской политики израильтяне интенсифицировали атаки на позиции иранских сил в регионе.

Несмотря на то, что к власти в США пришел Джо Байден, настроенный на диалог с иранским руководством, Биньямин Нетаньяху пока не планирует менять курс своей политики вслед за американской администрацией.

При этом действия йеменских хуситов, сотрудничавших с Ираном, направленные против Саудовской Аравии, или активность «Хезболлы» в Палестине, направленная против Израиля, нередко в Тель-Авиве расценивались как прямая агрессия со стороны Тегерана.

Иран, впрочем, после выхода из договора о сдерживании своей ядерной программы также стал предпринимать активные действия. Началось обогащение урана до высоких показателей, открываются новые военные базы, происходит прямая демонстрация боевой мощи Исламской Республики.

Тегеранские деятели своими заявлениями (например — о возможности уничтожить Хайфу и Тель-Авив) и действиями тоже способствовали эскалации обстановки в регионе.

Военно-политическое противодействие Ирана с Израилем и США в большинстве случаев становится причиной поспешных выводов и действий со стороны всех участников этого сопротивления.

В случае обострения

В случае внезапного обострения военной обстановки в регионе американским ВМС будет сложно перебросить подкрепления из Средиземного моря, поскольку их продвижение по Суэцкому каналу сейчас невозможно.

A giant cargo ship stuck in Egypt’s Suez Canal, the world's main trade route due to strong winds at night on Thursday.



Taiwan's MV Evergreen was seen standing obliquely in the Suez Canal, disrupting naval access to the canal, prompting efforts tohttps://t.co/dkBxNYxtSW pic.twitter.com/6fSBompqX5 — VNS Live (@VnsLive) March 26, 2021

Водный маршрут полностью заблокирован тайваньским грузовым судном, вставшим на мель. Скорее всего он останется нам еще на протяжении нескольких ближайших недель.

USNI News Fleet and Marine Tracker: March 22, 2021https://t.co/rMTfBxgQkb pic.twitter.com/IE6PlcVHah — USNI News (@USNINews) March 22, 2021

Тем не менее Пентагон имеет в регионе одну ударную группировку, и может перебросить в место возможного обострения авиационную технику. Однако ограничение ресурсов военного флота в данном случае все равно сможет снизить провокации со стороны противников Ирана.