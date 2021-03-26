Еще 9167 человек заболели коронавирусом за сутки в России

Москва, 26 марта. Российские медики продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции по стране.

Согласно официальным данным, за последние сутки в 85 регионах России было выявлено 9167 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в 12,8% болезнь не имела клинических проявлений.

«Зафиксировано 405 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 880 человек», — сказано в сообщении.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 501 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 017 летальных исходов, выздоровел 4 120 161 человек.