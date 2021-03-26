Силовики задержали группу экстремистов в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 26 марта. Участники экстремистской группировки, планировавшие серию преступлений в Ростове-на-Дону, задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Пресс-служба ФСБ сообщила, что в Ростове-на-Дону задержаны участники экстремистской группы, готовившие акты вандализма в зданиях органов власти. Согласно данным сотрудников ведомства, они изготавливали самодельные зажигательные устройства по инструкциям, которые получали из Польши.

Личности задержанных в Ростове-на-Дону пока не раскрывались. В ближайшее время правоохранителями будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.