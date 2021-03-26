Звезда «Физрука» Даниил Вахрушев едва не спалил общежитие ВГИКа

Москва, 26 марта. Актер Даниил Вахрушев, известный по сериалам «Физрук» и «Закон каменных джунглей», рассказал об инциденте с участием пожарных, произошедшем во времена его учебы во ВГИКе.

Актерское образование Вахрушев начал получать в Московском институте культуры и искусств, но после первого курса перешел во ВГИК. В этом учебном заведении, а точнее в его общежитии, и произошел случай, который вполне мог привести к трагедии.

По словам актера, он, будучи четверокурсником, едва не спалил целое здание. Он бросил сигарету в мусорное ведро, которое находилось рядом с курилкой. Отходы загорелись, но Вахрушев этого не заметил.

«Не знаю, смешно это или нет. Все произошло странно и сумбурно, никто даже ничего понять не сумел», — вспомнил звезда.

О ЧП актер узнал от товарища, который снял огонь и прибывших пожарных на видео. Вахрушев, увидев кадры, сразу понял, что именно он виноват в случившемся. Но так и не сознался, передает «Телепрограмма».

В последний день марта в прокат выйдет фильм «Печень, или История одного стартапа» с участием Вахрушева. Снял криминальную комедию о школьниках девяностых Иван Снежкин. Премьеру не раз переносили из-за пандемии коронавируса.