Президент Туркмении дал указания по правильному высаживанию помидоров

Ашхабад, 26 марта. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия современного тепличного комплекса.

Туркменский лидер перерезал торжественную ленту и обратился к присутствующим с приветственной речью. Он рассказал о введении в эксплуатацию шести теплиц и поделился информацией об экспорте томатов.

«В минувшем году вырастили и экспортировали на внешние рынки 37,7 тонн помидоров, что на 70% больше, чем в предыдущем году. За два месяца текущего года в другие страны было отправлено 16 тысяч тонн свежих томатов», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Также глава государства дал несколько указаний по выращиванию помидоров и, взяв в руки инвентарь, лично показал, как правильно нужно срезать плоды.

Ранее Туркмения зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Туркменские специалисты высоко оценили безопасность и эффективность препарата.