Инвесторы смогут торговать бондами Telegram на Санкт-Петербургской бирже

Москва, 26 марта. Квалифицированные инвесторы смогут торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями мессенджера Telegram.

Об этом представители торговой площадки рассказали корреспонденту «Коммерсанта». Данную возможность инвесторы получат с пятницы, говорится в материале.

«Доходность к погашению — примерно 6,3%», — сообщает издание.

Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал одной бумаги — 1 тысяча долларов. Инициатива привлечет дополнительное внимание инвесторов к СПБ, уверены эксперты. Однако даже квалифицированные игроки не всегда могут в полной мере осознавать риски, делая покупки из-за громкого имени компании.

Ранее специалист в области цифровых платформ Арсений Щельцин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о главной уязвимости Twitter по сравнению с мессенджером Telegram. Twitter не заинтересован в российских пользователях, считает эксперт.