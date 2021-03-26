Экс-мэру Екатеринбурга Ройзману назначен второй штраф по делу о митингах

Екатеринбург, 26 марта. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман получил второй приговор по делу о незаконных акциях в конце января.

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман будет обязан выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. Его признали виновным в нарушении правил поведения на публичном мероприятии — во время незаконного митинга 31 января, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Напомним, что сегодня Ройзман получил аналогичное наказание за неправомерное поведение на акции 23 января.

Ранее ФАН сообщал о том, что следствие переквалифицировало дело о нарушении санитарных норм на митинге 23 января в Москве. Теперь фигурантов обвиняют в подстрекательстве.