Стрельба произошла в средней школе в Чикаго, есть жертвы

Чикаго, 26 марта. Неизвестные открыли огонь рядом с образовательным учреждением в США. Согласно предварительным данным, при ЧП погиб один человек.

По информации местных СМИ, еще пятеро получили ранения. Прибывшая на место происшествия бригада медиков оказывает первую помощь пострадавшим. Сотрудники полиции перекрыли близлежащие дороги и оцепили территорию.

Американская полиция сообщила, что стрелять начали два человека, они скрылись с места преступления. В больнице скончался 26-летний молодой человек, еще один находится в тяжелом состоянии. Правоохранители проводят расследование, на данный момент никто из подозреваемых не задержан.

ФАН сообщал, что жительница США расстреляла из автомата мужа и собаку на глазах у дочери.