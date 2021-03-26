Чешский эксперт надеется примирить Россию и США с помощью новой Саманты Смит

Прага, 26 марта. Отношения между Россией и США может спасти новая Саманта Смит, заявил чешский эксперт по российско-американским отношениям Милан Сиручек в интервью газете Parlamentní listy.

За суетой СМИ и пикировкой мировых лидеров все забыли о письме, которое в 1982 году опубликовали все газеты мира, рассказывает Сиручек. Тогда десятилетняя девочка Саманта Смит написала письмо генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову и получила, пусть и со второй попытки, приглашение в Советский Союз. Этому событию предшествовало очередное обострение советско-американских отношений: СССР начал разворачивать свой контингент ракет средней дальности РСД-10, а США расширили присутствие в Западной Европе ракетными комплексами «Першинг-2».

Когда Саманта Смит увидела в газете фотографию Андропова, она спросила маму: Если все его так боятся, почему никто его просто не спросит, хочет ли он войны. Мать предложила Саманте спросить самостоятельно. Десятилетняя Смит со всей непосредственностью действительно написала два письма главе СССР и отправила их через советское посольство в Вашингтоне, вспоминает чешский эксперт. Андропов ответил. Его письмо начиналось со слов: Твой вопрос — один из важнейших, которыми может задаваться думающий человек. И пригласил девочку с родителями в СССР на две недели.

Чешский эксперт рассказывает, как это, малозначительное по сути, событие перевернуло представление двух народов друг о друге. Следом были многочисленные телемосты между СССР и США и расширение связей государств. Больше о войне никто не говорил, отношения Москвы и Вашингтона были спасены.

Эту историю Сиручек привел в надежде, что, возможно, сейчас, когда США и Россия встали на опасную грань нового конфликта, с одной из сторон найдется новая Саманта Смит, которая с такой же детской непосредственностью спросит: А вы действительно хотите войны?. Благо сейчас для этого есть все технические возможности, и молодежи двух стран следует просто выбраться из бесчисленных чатов в интернете, и узнать друг друга по-настоящему.