Звезда «Закона каменных джунглей» Вахрушев назвал сериал проклятым

Москва, 26 марта. Актер Даниил Вахрушев рассказал о мистике в сериале «Закон каменных джунглей», из которого планировали сделать полнометражный фильм.

Сериал, выходивший на телеканале ТНТ, произвел в свое время настоящий фурор. Вышло всего два сезона, после чего планировали создать полнометражный фильм. Сценарий был уже написан и разослан артистам. Но «странным образом» все сошло на нет. Вахрушев объяснил сложившуюся ситуацию вокруг фильма мистикой.

«Этот серил настоящий бриллиантик, я считаю. Но проект оказался какой-то проклятый, можно даже так сказать. Все режиссеры поумирали», — приводит «Телепрограмма» слова звезды сериалов.

Артист говорит о режиссере первого сезона сериала Игоре Хомском. Кинематографист ушел их жизни в возрасте 42 лет. Хомский погиб в результате ДТП за три дня до своего дня рождения.

Даниил Вахрушев получил широкую известность после выхода сериала «Физрук» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В этой ленте он играет странного одиннадцатиклассника — друга главной героини. После «Физрука» у артиста было несколько успешных проектов, в том числе «Закон каменных джунглей» и «Елки».