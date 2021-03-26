Сергей Рост назвал причину развода с женой

Москва, 26 марта. Актер и ведущий Сергей Рост женился на девушке, которая была моложе него на 20 лет. Ему казалось, что он нашел свое счастье. Но спустя время Рост понял, что ему с женой не по пути.

Артист познакомился с Ольгой, когда та пришла взять у него интервью. Росту очень понравилась девушка, и он стал ухаживать за ней. Актеру казалось, что он нашел ту единственную и неповторимую женщину. Влюбленные поженились, и отношения стали постепенно ухудшаться.

«Она дико меня ревновала. К друзьям и поклонницам. К бывшим девушкам, которые звонили. Я могу поклясться на Библии, что ей никогда не изменял. Она все время меня пыталась в чем-то уличить. Контролировала меня», — сказал Рост в эфире программы «Судьба человека».

После рождения дочери он стал понимать, что они с женой друг другу не подходят. В семье пропала гармония, но Рост верил, что у них с Ольгой все наладится. Однако этого не произошло.

«Из-за дочки я долго не хотел уходить. А потом я понял, что мой ребенок не должен видеть конфликтов между родителями. Мы общаемся сейчас с бывшей женой. Все-таки у нас общая дочь», — добавил артист.

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