Производители подсолнечного масла недополучили 15 млрд рублей

Москва, 26 марта. Сдерживание цен на подсолнечное масло обошлось производителям в 15 млрд рублей, следует из подсчетов консалтинговой компании KPMG.

Потери производств от каждой тонны товара, проданной российским потребителям, составляют 30–40 тысяч рублей. Однако, если бы не госрегулирование цен на продукты со стороны правительства, стоимость подсолнечного масла в магазинах могла бы быть значительно выше, чем 110–120 рублей за литр, отметил директор центра компетенций в АПК российского офиса KPMG Илья Строкин.

При продаже масла производители теряют по 80–90 рублей при цене 110 рублей за бутылку. При ориентации на мировые цены справедливая цена в российской рознице могла бы составить около 200 рублей, заявил директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, пишет РБК.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев напомнил, что власти готовят механизм господдержки производителей, который позволит компенсировать часть недополученной выгоды.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее сообщил, что с 1 сентября может появиться пошлина на экспорт подсолнечного масла.