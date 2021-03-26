Соловьев обвинил США в подготовке военного сценария против России

Москва, 26 марта. Увеличение оборонного бюджета США свидетельствует о подготовке Вашингтона к вооруженному противостоянию с Россией. Об этом заявил российский телеведущий Владимир Соловьев.

Он напомнил, что американский военный бюджет продолжает ежегодно увеличиваться. При этом Белый дом не скрывает, что новая геополитическая стратегия США предполагает агрессивные военные действия против России. Соловьев выразил уверенность, что США активно готовятся к войне с РФ. По его словам, на первом этапе Пентагон планирует проведение различных диверсионных операций, которые будут направлены на основы российской государственности, передает «НьюИнформ».

«Это бюджет, направленный на развал нашей страны и проведение специальных операций. Также это войны в киберпространстве, о которых часто заявляют, более того кибервойска уже являются одним из родов войск для проведения специальных операций, военного уровня», — сказал Соловьев в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее российский журналист Владимир Соловьев заявил, что США готовили для России «югославский сценарий» однако наличие ядерного оружия вынудило Вашингтон отказаться от подобных планов.