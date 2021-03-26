Каждая третья российская компания пользуется услугами фрилансеров

Москва, 26 марта. Аналитики портала по поиску работы и сотрудников SuperJob выяснили, насколько популярны услуги фрилансеров у российских работодателей.

В исследовании приняли участие представители 1000 компаний из всех округов России. Постоянно нанимают фрилансеров 9% респондентов: тенденция объясняется экономией денежных средств и нежеланием «раздувать» штат. Периодически труд внештатных специалистов востребован у 23% работодателей, сообщили аналитики.

«Услугами фрилансеров пользуется каждая третья компания», — говорится в исследовании.

При этом в отрасли IT фрилансеров нанимает каждая вторая организация, а в сфере услуг такие сотрудники востребованы у 34% компаний. Авторы исследования выяснили, что 62% отечественных работодателей вовсе не пользуются услугами фрилансеров.

Аналитики компании PwC ранее рассказали, что 64% внештатных специалистов в России зарабатывают до 30 тысяч рублей в месяц. Зарплата в размере более 100 тысяч рублей отмечалась у 6% фрилансеров.